Цены на нефть продолжают рост после максимального за год скачка накануне

Brent стоит $85,5 за баррель, котировки российской нефти в тренде

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти во вторник после максимального за год скачка по итогам предыдущей сессии на решении ряда стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, о дополнительном сокращении добычи.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:00 по московскому времени составляет $85,48 баррель, что на $0,55 (0,65%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подорожали на $5,04 (6,3%), до $84,93 за баррель.

По данным Argus, по итогам вчерашнего дня котировки российскую нефти на базисах и CIF, и FOB изменились практически так же, как и котировки североморского датированного сорта, соответственно, скидки практически не изменились. Так, стоимость Urals NWE CIF Rotterdam выросла на $6,6 за баррель и составила $56,65/б (скидка к Brent снизилась на $0,06/б - до $28,68/б). Urals Med Aframax CIF Augusta вчера подорожал на $6,54 за барр. - до $59,7 (скидка снизилась на $0,12/б и составила $25,63/б).

Котировки российской нефти, продаваемой в Индии, также следовали за бенчмарком, величина дисконта не изменилась. Urals DAP West Coast India вчера подорожал на $6,66/б до $68,33/б., на ту же величину, что и Brent.

Цена майских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к 11:00 поднялась на $0,73 (0,91%), до $81,15 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов увеличилась на $4,75 (6,3%), до $80,42 за баррель.

Подъем стоимости Brent в понедельник стал максимальным с 21 марта 2022 года, WTI - с 12 апреля прошлого года, свидетельствуют данные Dow Jones.

Вечером в воскресенье 9 из 20 стран ОПЕК+ объявили о добровольном уменьшении добычи с мая до конца года в дополнение к обязательствам о корректировке производства нефти, взятым на заседании в октябре прошлого года (общее снижение на 2 млн б/с к уровню августа 2022 года).

Дополнительная добровольная корректировка добычи странами ОПЕК+ составит в общей сложности 1,66 млн б/с, говорится в сообщении, распространенном по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в понедельник.

Неожиданное решение ряда государств ОПЕК+ привело к пересмотру прогнозов для цен на нефть рядом экспертов и вызвало новую волну опасений относительно инфляции, отмечает агентство Bloomberg.

Аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цены нефти Brent на декабрь 2023 года до $95 с $90, на декабрь 2024 года - до $100 с $95 за баррель.

Эксперты Rystad Energy допускают, что летом текущего года стоимость Brent может подняться в район $110 за баррель.