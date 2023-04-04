Huawei в 2022 году сократила чистую прибыль на 69% при росте выручки на 1%

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies Co. снизил чистую прибыль в 2022 году на 69% – до 35,6 млрд юаней ($5,18 млрд) по сравнению со 113,7 млрд юаней, сообщается в отчетности.

Выручка выросла на 0,9% и достигла 642,3 млрд юаней против 636,8 млрд юаней в 2021 году.

Председатель правления Huawei Сюй Чжицзюнь отметил, что в прошлом году сложная внешняя среда и нерыночные факторы продолжали оказывать негативное влияние на деятельность компании, сообщает агентство "Синьхуа".

Финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу заявила, что общие показатели бизнеса компании соответствуют прогнозам. По ее словам, отношение задолженности к активам Huawei составляет 58,9%, чистый остаток денежных средств на конец 2022 года - 176,3 млрд юаней.

"Наше финансовое положение остается прочным, высокоустойчивым и гибким", - заявила финдиректор.

Инвестиции Huawei в НИОКР в прошлом году составили 161,5 млрд юаней, или 25,1% общей выручки, что является одним из самых высоких показателей за всю историю компании, добавила она.

По расчетам CNBC, падение прибыли Huawei в прошлом году стало максимальным с 2011 года. Однако оно было обусловлено тем, что в 2021 году компания получила разовый доход от продажи бренда смартфонов Honor.

Доходы Huawei от продажи телекоммуникационного оборудования в 2022 году повысились на 0,9% - до 284 млрд юаней, а в потребительском сегменте - снизились на 11%, до 214,5 млрд юаней. Выручка от новых видов бизнеса, включая "облачные" услуги, подскочила на 30% и составила 133,2 млрд юаней.

Компания сообщила также, что по данным на конец декабря ее операционная система HarmonyOS была установлена примерно на 330 млн устройств, что на 113% превышает показатель годом ранее.

Huawei, один из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования, оказался втянут в противостояние США и КНР в торговой сфере. В мае 2019 года американские власти внесли компанию в "черный список", поскольку, по их мнению, она занималась сбором разведывательной информации в пользу китайского правительства. Эти обвинения Huawei неоднократно отвергала. В итоге деятельность компании на американском рынке была значительно ограничена.