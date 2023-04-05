Brent подорожала до $85,36 за баррель на данных о снижении запасов в США

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут в среду на сигналах снижения запасов в США, продолжая подъем, начавшийся вслед за неожиданным сокращением добычи рядом стран ОПЕК+ в минувшее воскресенье.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, показали снижение запасов нефти в США на неделе, завершившейся 31 марта, на 4,35 млн баррелей.

Официальные данные о запасах энергоносителей в Штатах за прошлую неделю будут опубликованы министерством энергетики США в среду в 17:30 по московскому времени. На предыдущей неделе резервы нефти в стране уменьшились на 7,49 млн баррелей.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по Москве в среду составляет $85,36 баррель, что на $0,42 (0,49%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на $0,01, до $84,94 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,36 (0,45%), до $81,07 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов увеличилась на $0,29 (0,4%), до $80,71 за баррель, что является максимумом с 26 января.

Цены на нефть выросли почти на 7% за первые две сессии текущей недели. Вечером в воскресенье 9 из 20 стран ОПЕК+ объявили о добровольном уменьшении добычи с мая до конца года в дополнение к обязательствам о корректировке производства нефти, взятым ими на себя на заседании в октябре прошлого года (общее снижение на 2 млн б/с к уровню августа 2022 года).

Дополнительная добровольная корректировка добычи странами ОПЕК+ составит в общей сложности 1,66 млн б/с.

Неожиданное решение ряда государств ОПЕК+ привело к пересмотру прогнозов для цен на нефть рядом экспертов и вызвало новую волну опасений относительно инфляции, отмечает агентство Bloomberg.