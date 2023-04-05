ВТБ в конце года определится с возможностью выплат по локальным субордам

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ, временно приостановивший выплату купонов по ряду бессрочных субординированных облигаций, в конце 2023 года определится с возможностью возобновления выплат по этим инструментам, менеджмент банка нацелен на то, чтобы отказ от выплат был ограничен одним годом, сообщил журналистам зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

В декабре прошлого года ВТБ сообщил о том, что в 2023 году приостанавливает выплату купона по бессрочным субординированным облигациям серий СУБ-Т1-1, СУБ-Т1-2, СУБ-Т1-3, СУБ-Т1-4, СУБ-Т1-5, СУБ-Т1-6, СУБ-Т1-8, СУБ-Т1-9, СУБ-Т1-10, СУБ-Т1-11, СУБ-Т1-12 и СУБ-Т1-13. Кроме того, с 6 декабря была приостановлена выплата купона по выпуску "вечных" субординированных евробондов. В среднесрочной перспективе ВТБ рассматривает возможность замены выпуска бессрочных еврооблигаций на локальный рублевый субординированный инструмент, отметили тогда в банке.

"В рамках укрепления капитальной позиции правлением было принято решение о невыплате купона по всем нашим выпускам субординированных облигаций: новым и старым, валютным и рублевым, и привязанным к валюте. Это распространяется на 2023 год. Нужно понимать, что мы имели все шансы списать эти субординированные кредиты в силу пробития триггера списания", - сказал Пьянов.

По его словам, решение о невыплате купона является "во многом проклиентским", поскольку, несмотря на то, что значительная часть клиентов лишилась купона, тем не менее, профессиональные, более квалифицированные инвесторы должны понимать, что высокая ставка по таким субордам является обратной стороной права эмитента и, соответственно, более рисковым параметром триггера при списании.

Отвечая на вопрос, почему ВТБ не стал списывать суборды, Пьянов пояснил, что банк счел это неправильным по нескольким причинам. Во-первых, триггеры списания у этих субордов разные, во-вторых, основные держатели субордов - клиенты "прайма" (пакет услуг для обеспеченных клиентов - ИФ), самые высокодоходные в розничном бизнесе. Списание субордов привело бы к разрушению франшизы "прайма" в розничном бизнесе, потому что у этих клиентов есть и регулярные депозиты, то есть это материальная доля в розничном бизнесе банка.

И наконец, третья причина, по словам Пьянова, это то, что в случае списания субордов для всего банковского сектора была бы закрыта на многие годы возможность привлечения капитала. "Опыт других санкционных стран показывает, что внешнего источника капитала у нас больше нет, а ко внутренним источникам капитала нужно относиться бережно", - подчеркнул он.

"Вы знаете, что с точки зрения капитального регулирования 2023 год является сравнительно простым. Все сложное начинается в будущем периоде, когда начинают восстанавливаться по 5-летнему графику базельские надбавки, и нужно брать первую порцию резервов по заблокированным активам. То есть в любом случае в конце 2023 года будет отдельное решение, что мы делаем дальше с купонами на 2024 год. Естественно, весь менеджмент ориентирован на то, чтобы это ограничение купона осталось одногодичным", - отметил Пьянов.

Что касается выпуска "вечных" еврооблигаций, "с ним все равно придется что-то делать, потому что он находится в зарубежной инфраструктуре, и нам по многим элементам невозможно с ним жить в долгосрочном периоде, потому что купоны не доходят", сказал зампред ВТБ. "Мы что-то будем делать конкретно с этим выпуском в течение 2023 года. Например, предлагать рублевые заменяющие (облигации - ИФ). Какое-то решение по этому суборду в рамках существующего законодательства нами будет предложено", - пояснил он.

У ВТБ помимо выпуска "вечных" евробондов сейчас также находятся в обращении выпуск еврооблигаций в швейцарских франках с погашением в 2024 году и выпуск долларовых еврооблигаций с погашением в 2035 году.

Пьянов напомнил, что недавно ВТБ запустил программу идентификации держателей своих евробондов, скрытых под зарубежной депозитарной инфраструктурой.

"После того, как мы выявим, кто скрыт под зарубежной инфраструктурой, мы понимаем, что мы разделим держателей евробондов на россиян, которыми могут быть получены купоны в российской инфраструктуре, и россиян "недружественных", которые скрыты под зарубежной инфраструктурой, но по всем критериям указа (президента РФ - ИФ) они могут получать от нас купоны. В принципе, одна из рабочих идей - предложить им обменять свой бонд в зарубежной структуре на другой субординированный бонд, не имеющий этих недостатков с точки зрения рисков доставки купона", - сказал зампред правления ВТБ.

ВТБ в конце марта сообщил, что планирует осуществить выплаты по еврооблигациям держателям, чьи права на долговые бумаги учитываются иностранными депозитариями, на рублевые счета, открытые в банке.

Для участия в этом процессе держателям еврооблигаций, являющимся резидентами РФ или стран, не входящих в список недружественных государств, необходимо направить в ВТБ заявки в форме анкеты для предварительного подтверждения прав на еврооблигации по состоянию на конкретные даты фиксации. Сбор заявок от инвесторов проходит с 23 марта по 10 апреля включительно.