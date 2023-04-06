Цена нефти Brent опустилась ниже $84,5 за баррель

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в четверг снижаются.

Предыдущие торги котировки завершили слабыми разнонаправленными изменениями, инвесторы оценивали информацию о динамике запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе, а также свежие макроэкономические данные.

Котировки июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 по московскому времени снизились на $0,52 (на 0,6%) относительно уровня на закрытие предыдущей сессии - до $84,47 за баррель. В среду контракты подорожали на $0,05 (на 0,1%) - до $84,99 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,56 (на 0,7%) - до $80,05 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость контрактов снизилась на $0,1 (на 0,1%) и составила $80,61 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,74 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity, ожидали сокращения на 7,5 млн баррелей.

Резервы бензина за неделю снизились на 4,12 млн баррелей, дистиллятов - на 3,63 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение на 1,3 млн баррелей и 140 тыс. баррелей соответственно.

Отчет организации ADP, опубликованный в среду, показал замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США. Их количество в марте увеличилось на 145 тыс. при ожидавшихся 200 тыс.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в марте упал до 51,2 пункта по сравнению с 55,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками. Аналитики прогнозировали менее значительное сокращение - в среднем до 54,5 пункта

"Мы начинаем видеть все больше признаков того, что американская экономика движется к рецессии", - написал аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Ухудшение экономической ситуации может вызвать сокращение спроса на топливо, отмечают эксперты.