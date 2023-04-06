Brent торгуется у $85,1 за баррель

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки слабо меняются днем в четверг и завершают короткую неделю активным ростом.

К 14:31 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,11 (0,13%) - до $85,1 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,03 (0,04%) - до $80,64 за баррель.

С начала недели обе марки прибавили в цене примерно 6% из-за неожиданного решения ряда стран ОПЕК+ добровольно понизить нефтедобычу с мая по конец этого года. Аналитики полагают, что это приведет к дефициту топлива на мировом рынке позднее в этом году.

Поддержку нефтяному рынку также оказали данные о том, что запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,74 млн баррелей, бензина - на 4,12 млн баррелей, дистиллятов - на 3,63 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное сокращение резервов во всех трех категориях.

"Возможно, "бычий" импульс на нефтяном рынке затих, но потенциал к росту сохраняется с учетом сокращающихся поставок, - написал аналитик брокерской компании PVM Oil Associates Ltd. Стивен Бреннок. - Рынок испытает дефицит в текущем квартале, а во втором полугодии он только усилится".

В пятницу торги Brent и WTI пройдут только в электронном формате, поскольку ведущие мировые биржи будут закрыты в связи с праздником (Страстная пятница).