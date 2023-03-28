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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

В РФ заявили, что задача установить национальные биржевые индикаторы стоит для всей экономики

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Задача установления национальных биржевых индикаторов стоит в целом перед российской экономикой, а не только в сфере ТЭКа, при этом индикаторы могут формироваться как на основе биржевой торговли, так и внебиржевых сделок, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе итоговой коллегии Минэнерго РФ.

"Отдельная тема - это установление национальных биржевых индикаторов для российских товаров. Это в целом задача перед всей нашей экономикой стоит, не только перед ТЭКом. Понятно, эта задача стоит перед агропромышленным сектором, перед сектором промышленных биржевых товаров", - сказал министр.

"Но в то же время мы понимаем, что именно в сфере ТЭКа сделан определенный задел уже за эти годы. И эти вопросы, эти все индикаторы нам нужно формировать и на основе биржевой торговли, и, быть может, пользуясь внебиржевой регистрацией контрактов - так как это у нас было, например, сделано для пшеницы - это тоже позитивный опыт", - отметил Решетников.

"В общем мы понимаем, что в конечном итоге без наших индикаторов и вопросы внутренней торговли, и внутреннего ценообразования, и, конечно, вопросы налогообложения мы решить не сможем нормально, и всегда будут эти допуски, заделы, которые не всех всегда будут устраивать", - подчеркнул глава Минэкономразвития.

Минэкономразвития РФ Максим Решетников
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