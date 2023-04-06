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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

Годовая выручка СП "AliExpress Россия" снизилась 14,7%, до 16,3 млрд рублей

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Выручка ООО "Алибаба.ком (ру)" (ключевой актив СП в сфере электронной коммерции РФПИ, USM, VK и Alibaba Group) в 2022 году по РСБУ составила 16,3 млрд рублей, что на 14,7% меньше, чем в 2021 году, говорится в бухотчете компании.

Убыток от продаж составил 9,7 млрд рублей, сократившись на 22,4% по сравнению с предыдущим годом. Убыток до налогообложения снизился на 17,3% - до 11,7 млрд рублей.

Чистый убыток сократился на 18% и составил 11,7 млрд рублей.

Себестоимость упала на 23%, составив по итогам 2022 года 16,4 млрд рублей.

Расходы по обычным видам деятельности составили 26,1 млрд рублей, что на 17,7% меньше, чем в 2021 году. Прочие расходы возросли почти в 2раза - до 3,5 млрд рублей.

ООО "Алибаба.ком (ру)" входит в группу "Алиэкспресс Раша Холдинг Пте. Лтд." (СП в сфере электронной коммерции), которая управляет онлайн-платформой и мобильным приложением AliExpress.

AliExpress Россия Alibaba Group VK USM РФПИ
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