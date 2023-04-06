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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

Мощность мировых объектов угольной генерации выросла в 2022 году на 1%

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Совокупная мощность мировых угольных электростанций выросла на 1% в 2022 году, говорится в докладе экологической организации Global Energy Monitor.

В абсолютном выражении прирост составил 19,5 ГВт. Как отмечает Associated Press, такой мощности достаточно для электроснабжения 15 млн домов.

Совокупная мощность введенных в эксплуатацию новых объектов составила 45,5 ГВт, из которых 59% приходится на Китай. За пределами КНР мощность угольных электростанций продолжает снижаться.

В странах Евросоюза вывели из эксплуатации объекты общей мощностью 2,2 ГВт против рекордных 14,6 ГВт годом ранее, в США - 13,5 ГВт.

Общая мощность объектов в разработке, в том числе заявленных и строящихся, выросла на 12%, до 537,1 ГВт, в основном благодаря Китаю.

В мире насчитывается около 2,5 тыс. угольных электростанций. На них приходится примерно треть установленной мощности всех генерирующих объектов, указывает AP.

Для достижения климатических целей Парижского соглашения развитым странам требуется свернуть угольную генерацию к 2030 году, развивающимся - к 2040 году, отмечает Международное энергетическое агентство (МЭА). Таким образом, ежегодно необходимо выводить из эксплуатации объекты общей мощностью 117 ГВт против 26 ГВт в 2022 году, а с учетом проектов в разработке еще больше, поясняет Global Energy Monitor.

Китай Global Energy Monitor МЭА Евросоюз Парижское соглашение
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