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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

Производитель алкоголя Constellation Brands снизил квартальную чистую прибыль на 44%

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Американский производитель алкогольных напитков Constellation Brands в четвертом квартале 2023 финансового года сократил чистую прибыль на 44%, при этом скорректированный показатель превзошел ожидания аналитиков.

В декабре-феврале чистая прибыль компании снизилась до $223 млн, или $1,21 в расчете на акцию, против $395,4 млн, или $2,07 на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль составила $1,98 на акцию.

Выручка упала на 5% - до $1,998 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,83 на акцию при выручке в $2,016 млрд.

По итогам 2024 фингода Constellation Brands рассчитывает получить скорректированную прибыль на акцию в диапазоне $11,7-12. Эксперты ожидают данный показатель в размере $11,68.

Компания объявила о повышении квартальных дивидендов на 11% - до 89 центов на акцию.

Котировки бумаг Constellation Brands в ходе предварительных торгов в четверг растут на 0,3%. Рыночная стоимость компании за последний год снизилась на 4,5% (до $40,3 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 потерял 8,7%.

Constellation Brands стал одним из крупнейших дистрибьюторов пива в США в 2013 году после приобретения у бельгийской Anheuser-Busch InBev прав на продажу пива Corona и ряда других сортов мексиканского пива, а также пивного завода в Пьедрас-Неграс. Также компании принадлежат бренды пива Modelo, Pacifico и Ballast Point, вина Robert Mondavi, Clos du Bois и Ruffino, а также водки Svedka, текилы Casa Noble и виски High West.

Constellation Brands США
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