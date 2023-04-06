Акционерам "Группы Позитив" рекомендованы допдивиденды за 2022 год в 18,94 рубля на акцию

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Совет дректоров IT-компании "Группа Позитив" (головная организация группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) рекомендовал акционерам на годовом собрании 11 мая утвердить выплату второй части дивидендов в размере 18,94 рубля на одну акцию.

Об этом сообщила пресс-служба компании. Если акционеры утвердят эту рекомендацию, общий объем второй части дивидендов составит 1,25 млрд рублей.

С учетом решения внеочередного собрания акционеров (прошло в заочной форме накануне - ИФ) по выплате первой части дивидендов, компания может выплатить дивиденды по итогам 2022 года на 3,75 млрд рублей.

В марте совет директоров рекомендовал внеочередному собранию акционеров утвердить выплату первой части дивидендов по итогам 2022 года в размере 37,87 рубля на акцию или 2,5 млрд рублей.

Выручка IT-компании "Группа Позитив" по МСФО за 2022 год выросла на 95% в годовом исчислении, до 13,8 млрд рублей. Объем продаж ("отгрузки", передачи права на использование лицензионного продукта клиенту или заключенных контрактов на услуги кибербезопасности) увеличился до 14,5 млрд рублей с 7,7 млрд рублей годом ранее.

EBITDAC (прибыль без учета капитализации расходов и до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации) составил 5,2 млрд рублей, что в 3,4 раза выше аналогичного показателя прошлого года. EBITDA, в свою очередь, оценивается в 6,8 млрд рублей по сравнению с 2,7 млрд рублей годом ранее.

Чистая прибыль без учета капитализации расходов (NIC, net income before capitalization of expenses) выросла в 2022 году до 5 млрд рублей с 1,2 млрд рублей в 2021 году. Рентабельность по NIC за год увеличилась с 16% до 35%.

Сейчас акции "Группа Позитив" торгуются на МосБирже - листинг компания получила в декабре 2021 года. К моменту листинга и началу торгов акциями free float составил 10,89% от общего объема обыкновенных акций. Они были выданы действующим и бывшим сотрудникам группы компаний, а также ее партнерам от существующих акционеров в рамках программы дарения.

В сентябре компания провела SPO, в ходе которого смогла разместить 932,6 тыс. акций, или 1,41% капитала.

В настоящее время free float составляет 13,1%.

Основной операционной компанией группы является АО "Позитив Текнолоджиз". Оно на 100% принадлежит ПАО "Группа Позитив". Основными акционерами "Группы Позитив" являются Евгений Киреев (владеет 7,94% обыкновенных акций), Дмитрий Максимов (7,72%), Юрий Максимов (51,88%), Борис Симис (4,7%).