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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:52

Годовая выручка "Группы Позитив" по МСФО выросла на 95% до 13,8 млрд рублей

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Выручка IT-компании "Группа Позитив" (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) по МСФО за 2022 год выросла на 95%, до 13,8 млрд рублей, говорится в сообщении группы.

Рост выручки компания связывает с увеличением объем продаж ("отгрузки", передача права на использование лицензионного продукта клиенту или заключенный контракт на услуги кибербезопасности), который также вырос в два раза, до 14,5 млрд рублей по сравнению с 7,7 млрд рублей годом ранее.

"Рост на 88% обусловлен, во многом, увеличением объема новых отгрузок на 5,1 млрд рублей или на 152%, - говорится в сообщении компании. - Доля новых отгрузок увеличилась с 43% до 58% за счет увеличения количества клиентов и установки новых продуктов действующим клиентам. Существенный вклад в рост объема отгрузок вносит и продление действующих лицензий (рост на 1,1 млрд рублей, или на 36%, доля в итоговом объеме отгрузок - 28%)".

На услуги в области информационной безопасности, которые также предоставляет компания, пришлось 14% от общего объема отгрузок.

Показатель EBITDAC (прибыль без учета капитализации расходов и до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации) составила 5,2 млрд рублей, что в 3,4 раза выше аналогичного показателя прошлого года. EBITDA, в свою очередь, оценивается в 6,8 млрд рублей по сравнению с 2,7 млрд рублей годом ранее.

Чистая прибыль без учета капитализации расходов (NIC, net income before capitalization of expenses) выросла в 2022 году до 5 млрд рублей с 1,2 млрд рублей в 2021 году. Рентабельность по NIC за год увеличилась с 16% до 35%.

Расходы Positive на разработку новых продуктов и доработку функционала существующих в 2022 году выросли на 48%, до 2,8 млрд рублей.

Операционные расходы компании по итогам 2022 составили 6,4 млрд рублей, что на 54% больше аналогичного показателя 2021 года.

Как сообщалось, по итогам 2021 года выручка "Группа Позитив" по МСФО составила 7,1 млрд рублей, что на 28% больше показателя 2020 года. Чистая прибыль по итогам года составила 1,9 млрд рублей, что на 26,5% больше показателя предыдущего года. По данным компании, EBITDA выросла в прошлом году до 2,7 млрд рублей с 2,1 млрд рублей в 2021 году. При этом рентабельность по EBITDA составила 38% против 39% годом ранее.

По итогам 2022 года компания планировала удвоить свои основные финансовые показатели (по итогам 9 месяцев объем продаж компании вырос на 88%, до 6,6 млрд рублей). Более того, рассчитывает на двукратный рост и по результатам 2023 года.

Акции "Группа Позитив" торгуются на "Мосбирже". К моменту листинга и началу торгов акциями free float составил 10,89% от общего объема обыкновенных акций. Они были выданы действующим и бывшим сотрудникам группы компаний, а также ее партнерам от существующих акционеров в рамках программы дарения.

В сентябре компания провела SPO, в ходе которого смогла разместить 932,6 тысячи акций, или 1,41% капитала.

Основной операционной компанией группы является АО "Позитив Текнолоджиз". Оно на 100% принадлежит ПАО "Группа Позитив". Основными акционерами "Группы Позитив" являются Евгений Киреев (владеет 7,94% обыкновенных акций), Дмитрий Максимов (7,72%), Юрий Максимов (51,88%), Борис Симис (4,7%).

Positive Technologies Группа Позитив
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