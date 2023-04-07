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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:46

Валютные резервы Китая в марте выросли сильнее прогноза

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Валютные резервы Китая, крупнейшие в мире, в марте выросли до $3,184 трлн по сравнению с $3,133 трлн месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля (SAFE).

Аналитики в среднем прогнозировали повышение до $3,149 трлн, сообщает Trading Economics.

Курс юаня в прошлом месяце увеличился на 0,9% относительно американской нацвалюты. Между тем доллар подешевел на 2,3% относительно корзины основных мировых валют.

Запасы золота в КНР на конец марта составляли 66,5 млн унций, увеличившись по сравнению с 65,92 млн унций месяцем ранее. При этом в стоимостном выражении они выросли до $131,65 млрд по сравнению со $120,28 млрд.

Китай
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