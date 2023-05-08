Валютные резервы Китая в апреле выросли до максимума с февраля 2022 года

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Валютные резервы Китая, крупнейшие в мире, выросли в апреле на $21 млрд, до $3,205 трлн по сравнению с $3,184 трлн месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля (SAFE).

Аналитики в среднем прогнозировали повышение до $3,192 трлн, сообщает Trading Economics.

Апрельский уровень резервов является максимальным с февраля 2022 года.

Курс юаня в прошлом месяце опустился на 0,63% относительно американской нацвалюты. Между тем доллар подешевел на 0,94% относительно корзины основных мировых валют.

Запасы золота в КНР на конец апреля составляли 66,76 млн унций, увеличившись по сравнению с 66,5 млн унций месяцем ранее. При этом в стоимостном выражении они выросли до $132,25 млрд по сравнению со $131,65 млрд.