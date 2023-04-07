Китайская Ping An осталась самым дорогим страховым брендом седьмой год подряд

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Китайская Ping An Insurance сохранила первое место в рейтинге самых дорогих брендов в страховании седьмой год подряд.

Ping An остается лидером, несмотря на 25%-е падение стоимости бренда за минувший год, до $32,2 млрд, свидетельствует исследование консалтинговой компании Brand Finance.

Китайский страховщик работал в сложной операционной среде в последние два года, когда экономика КНР испытывала трудности в связи с последствиями пандемии COVID-19, проблемами в цепочках поставок и снижением потребительского доверия, отмечают эксперты Brand Finance. Это негативно сказалось на объеме страховых премий, собранных Ping An, а также на стоимости бренда.

Стоимость двух других китайских брендов, входящих в пятерку лидеров среди страховщиков, - China Life и CPIC - снизилась соответственно на 25% и 4%.

Второе место среди самых дорогих страховых брендов мира в последнем рейтинге Brand Finance занимает Allianz, третье - China Life, четвертое - AXA, пятое - CPIC.