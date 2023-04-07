Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Китайская Ping An осталась самым дорогим страховым брендом седьмой год подряд

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Китайская Ping An Insurance сохранила первое место в рейтинге самых дорогих брендов в страховании седьмой год подряд.

Ping An остается лидером, несмотря на 25%-е падение стоимости бренда за минувший год, до $32,2 млрд, свидетельствует исследование консалтинговой компании Brand Finance.

Китайский страховщик работал в сложной операционной среде в последние два года, когда экономика КНР испытывала трудности в связи с последствиями пандемии COVID-19, проблемами в цепочках поставок и снижением потребительского доверия, отмечают эксперты Brand Finance. Это негативно сказалось на объеме страховых премий, собранных Ping An, а также на стоимости бренда.

Стоимость двух других китайских брендов, входящих в пятерку лидеров среди страховщиков, - China Life и CPIC - снизилась соответственно на 25% и 4%.

Второе место среди самых дорогих страховых брендов мира в последнем рейтинге Brand Finance занимает Allianz, третье - China Life, четвертое - AXA, пятое - CPIC.

Ping An
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Tesla возглавила рейтинг самых дорогих автомобильных брендов мира

Tesla возглавила рейтинг самых дорогих автомобильных брендов мира

Экспортная пошлина на российский ячмень с 12 апреля повысится вдвое

Курс рубля отыграл часть потерь на данных о снижении дефицита бюджета

Дефицит бюджета РФ в I квартале составил 2,4 трлн рублей

Дефицит бюджета РФ в I квартале составил 2,4 трлн рублей

Продажи чипов в мире в феврале упали максимально за 14 лет

Евро превысил 91 руб. впервые с 6 апреля 2022 года

Доллар поднялся выше 83 руб. впервые с 6 апреля 2022 года

Доллар поднялся выше 83 руб. впервые с 6 апреля 2022 года

"Русал" стал владельцем 100% акций аэропорта Братска

Tesla снизила цены на весь модельный ряд в США

Tesla снизила цены на весь модельный ряд в США

ЦБ выявил новую схему кражи денег с помощью QR-кодов

ЦБ выявил новую схему кражи денег с помощью QR-кодов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });