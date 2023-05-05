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L'Oreal четвертый год возглавляет рейтинг самых дорогих косметических брендов мира

Сильнее всего за год подорожал китайский бренд Chando - на 36%

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Французская L'Oreal возглавляет рейтинг самых дорогих косметических брендов мира по итогам четвертого года подряд, свидетельствуют данные Brand Finance.

Стоимость бренда за минувший год увеличилась на 7,2% - до $12,03 млрд.

На втором месте осталась американская Estee Lauder, несмотря на снижение почти на 10% (до $7,15 млрд).

На третью позицию вышла Nivea (принадлежит германской компании Beiersdorf), оттеснив на четвертую строчку Gilette (которым владеет американская Procter & Gamble Co.). При этом стоимость обоих брендов уменьшилась - соответственно на 2,8% (до $6,62 млрд) и на 4,8% (до $6,58 млрд).

В десятку лидеров входят также Dove ($6,47 млрд), Guerlain ($6,31 млрд), Lancome ($5,2 млрд), Clinique ($4,83 млрд), Pantene ($4,64 млрд) и Garnier ($4,1 млрд).

Самым быстрорастущим брендом стал китайский Chando, стоимость которого подскочила за год на 36% (до $1,3 млрд). Теперь он занимает 32-ю позицию в рейтинге.

Brand Finance LOreal Estee Lauder
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