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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Кредитование сезонных полевых работ в АПК к 14 ноября превысило 1 трлн рублей

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Ключевые банки, работающие с российским АПК, с начала года к 14 ноября направили на кредитование сезонных полевых работ 1 019,7 млрд рублей, что на 5,6% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз.

В частности, Россельхозбанк выдал 712,6 млрд рублей (657 млрд рублей год назад), Сбербанк - 307,1 млрд рублей (308,5 млрд рублей).

По итогам 2022 года ключевые банки на проведение сезонных полевых работ предоставили предприятиям и организациям АПК кредитных ресурсов на 1 трлн 158,8 млрд рублей. Из этой суммы на Россельхозбанк приходилось 761,8 млрд рублей, Сбербанк - 397 млрд рублей. В 2021 году на эти цели было направлено 869,6 млрд рублей кредитов: Россельхозбанк выделил 609,7 млрд рублей, Сбербанк - 259,9 млрд рублей.

Россельхозбанк Минсельхоз Сбербанк
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