Минфин заявил, что динамика расходов бюджета РФ стабилизировалась, но еще могут быть всплески

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Данные по исполнению федерального бюджета РФ в марте свидетельствуют о стабилизации динамики расходов в рамках годовой нормы, однако еще могут быть всплески в отдельные месяцы, связанные авансированием контрактуемых обязательств, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

"Объем расходов на год в целом предопределен законом о бюджете, больше его не может быть до тех пор, по крайней мере, пока закон не поправится. Вопрос в том, как он распределен внутри года по месяцам, кварталам. В этом году особенность лишь в том, что часть контрактуемых расходов прошла в январе-феврале большими суммами, это делает годовые расходы более равномерными, обычно у нас был пик в декабре, сейчас он сместился на начало года. В марте уже в принципе видно было, что расходы пришли в какую-то годовую норму", - сказал он.

По словам замминистра, "в течение оставшегося года, вероятно, еще могут быть такие всплески, пики, тоже связанные с контрактуемыми обязательствами, которые могут большими суммами сразу проходить, потому что там доля авансов большая". "В какие месяцы это будет, мы не знаем, но такие пики возможны. Но общая сумма законом установлена и больше она не может быть, по крайней мере, пока закон такой", - пояснил он.

Расходы в первом квартале, по предварительным данным Минфина, сложились на уровне 8,077 трлн рублей. По данным сайта "Электронный бюджет", на 10 апреля они были уже на уровне 9 трлн рублей. Доходы по итогам трех месяцев составили 5,677 трлн рублей, на 10 апреля - 5,9 трлн рублей.