Проект о льготном периоде для созаемщиков по кредитам мобилизованных принят в I чтении

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет созаемщикам по кредитам мобилизованных граждан претендовать на предоставление льготного периода, даже если они не являются членом семьи мобилизованного.

Документ (№319762-8) в конце марта внесла в парламент группа сенаторов.

Согласно принятому осенью 2022 г. закону, мобилизованные граждане, контрактники и добровольцы, а также члены их семей вправе в любой момент в течение времени действия кредитного договора, но не позднее 31 декабря 2023 г. обратиться к кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора и предоставлении льготного периода. Льготный период распространяется на срок службы, увеличенный на 30 дней. Льготный период может быть продлен на время нахождения заемщика в стационарах для излечения и на время признания заемщика безвестно отсутствующим.

Принятый в первом чтении законопроект уточняет, что на предоставление льготного периода могут претендовать все лица, участвующие в обязательстве на стороне заемщика. При этом уточняется, что положения данного закона применяются к требованиям заемщиков, в которых дата начала льготного периода определена в период с 21 сентября 2022 г.

Вторая новелла касается полного списания кредита - в случае гибели заемщика либо признания его инвалидом I группы. Сейчас списываются как обязательства мобилизованного по кредитному договору, так и членов его семьи по заключенным ими кредитным договорам. Как говорится в пояснительной записке, к членам семьи военнослужащих относятся: супруги, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшими инвалидами в детстве, дети до 23 лет, обучающиеся очно, лица, находящиеся на иждивении военнослужащего. При этом родители и усыновители мобилизованного не могут претендовать на погашение кредита. Принятый в первом чтении законопроект уточняет, что кредит мобилизованного будет списан для родителей и усыновителей, но только если они являются по нему созаемщиками. В случае принятия данная норма будет действовать на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 г.