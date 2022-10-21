Запрос на кредитные каникулы может направить доверенное лицо мобилизованного

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Банк России разъяснил правила оформления кредитных каникул для мобилизованных и участников специальной военной операции (СВО). Такое информационное письмо в адрес банков, микрофинансовых организаций, кредитных кооперативов и ломбардов опубликовано на сайте регулятора.

Требование о кредитных каникулах может направить не только сам военнослужащий, но и другой человек, имеющий доверенность, в том числе в простой письменной форме. Сами документы, подтверждающие право на предоставление льготного периода, тоже могут быть представлены иными лицами - доверенности для этого не требуется. Этими документами могут быть выписки из приказов командира военной части или военного комиссариата и другие, говорится в письме.

Регулятор рекомендует кредиторам не запрашивать подтверждающие документы, если есть основания полагать, что заемщик имеет право на кредитные каникулы (например, при зачислении на его счет денежного довольствия военнослужащего). То, что человек в ответ на запрос не представил документы, не может быть поводом для отказа - он вправе сделать это в течение 30 дней после прекращения участия в СВО, отмечает Банк России.

В связи с поступающим в ЦБ жалобами от заемщиков регулятор отмечает, что с требованием о предоставлении кредитных каникул могут обратиться добровольцы - участники СВО (в том числе индивидуальные предприниматели) и члены их семей.

Президент Владимир Путин в начале октября подписал закон, по которому заемщик, призванный на военную службу по мобилизации, сможет претендовать на получение кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам на срок несения службы.

На предоставление кредитных каникул могут претендовать три категории граждан. Первая - лица (в том числе индивидуальные предприниматели), призванные на военную службу по мобилизации. Вторая группа - лица, проходящие военную службу в Вооруженных силах России по контракту или служащие в войсках Национальной гвардии при условии их участия в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины. Третья группа - лица, в том числе индивидуальные предприниматели, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ.

Каникулы распространяются на кредитные договора, взятые до дня призыва, также льготный период распространяются на членов семей военнослужащих. Военнослужащие и члены их семей вправе в любой момент в течение времени действия кредитного договора, но не позднее 31 декабря 2023 года, обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул.