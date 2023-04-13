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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Поражение в правах "потерянных" акционеров АО могут поставить в зависимость от величины их пакета

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предлагает разрешить советам директоров акционерных обществ (АО) определять дополнительные условия для приостановки отправки корреспонденции и дивидендов акционерам, не менее двух лет не выходящих на связь с компанией. Об этом сообщил источник "Интерфакса", знакомый с предложениями министерства.

Эти идея оформлена в виде поправок ко второму чтению в правительственный законопроект (№103501-8), который находится на рассмотрении в Госдуме. По словам собеседника агентства, в него предлагается записать, что, созывая собрание акционеров и при этом вынося решение о приостановке, совет директоров сможет принимать "дополнительные условия для определения акционеров", которых оно затронет, в том числе в зависимости от категории и количества принадлежащих им акций.

Согласно проекту, решение о приостановке отправки корреспонденции и дивидендов своим "потерянным" акционерам АО сможет принять при одновременном соблюдении нескольких условий. Во-первых, если в течение последних двух лет высланная корреспонденция и дивиденды возвращались в компанию. Во-вторых, если недоставленными оказались бюллетени для голосования как минимум на двух собраниях акционеров, либо вернулись две выплаты дивидендов. В-третьих, если у регистратора компании отсутствует актуальная информация об акционере.

Одна из целей законопроекта – экономия средств АО. Минэкономразвития ранее при его подготовке заявляло, что зачастую расходы компаний на почтовый перевод дивидендов превышают размер выплат, при этом деньги остаются невостребованными и возвращаются обратно. Еще одна из целей разработчиков – стимулировать "потерянных" акционеров выйти на связь с АО, что позволит компании принимать решения на собраниях, требующих повышенного кворума.

Минэкономразвития
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