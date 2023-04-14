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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

Член Еврокомиссии сообщила о работе над 11-м пакетом санкций против РФ

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Член Еврокомиссии по вопросам финансовой стабильности и услуг Мейрид МакГиннесс сообщила о подготовке 11-го пакета санкций в отношении РФ, который будет направлен на борьбу с попытками обойти введенные ранее ограничения.

"Европа ввела уже 10 пакетов санкций. Готовится очередной пакет", - сказала она в интервью телеканалу CNBC.

По ее словам, новый пакет направлен на борьбу с попытками обойти уже введенные санкции.

"По нашей информации, санкции работают... При этом нам необходимо добиваться их полноценного выполнения. Мы должны убедиться, что в России не найдут способы обойти наши санкции", - отметила МакГиннесс

Еврокомиссар также сообщила, что ЕС также работает с США, Великобританией, Канадой и Японией, чтобы обеспечить эффективное применение санкций в отношении России.

В конце марта председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что следующий - 11-й - пакет санкций в отношении России будет в основном направлен на предотвращение обхода действующих ограничений. Она при этом не уточнила, когда в ЕС планируют начать работу над 11-м пакетом санкций.

ЕС Россия
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