Оценка роста потребительских цен во Франции в марте пересмотрена до 6,7% с 6,6%

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в марте выросли на 6,7% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee.

Темпы роста замедлились по сравнению с 7,3% в феврале.

Оценка инфляции была пересмотрена с повышением: предварительно сообщалось об увеличении потребительских цен на 6,6% в годовом выражении. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали ее пересмотра.

Потребительские цены выросли в марте на 1% по сравнению с предыдущим месяцем (предварительная оценка - повышение на 0,9%) после подъема на 1,1% в феврале.

Цены, рассчитанные по французским стандартам, в прошлом месяце выросли на 0,9% относительно февраля и на 5,7% в годовом выражении.

Месяцем ранее их подъем составил 1% и 6,3% соответственно.

Стоимость продуктов питания во Франции в марте увеличилась на 15,9% в годовом выражении после подъема на 14,8% месяцем ранее. Рост цен на энергоносители замедлился до 4,9% с 14,1%, на услуги - до 2,9% с 3%.