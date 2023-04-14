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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Птицеводы РФ услышали "тревожный звонок" в поставках мяса птицы из Китая

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Птицеводы РФ считают "тревожным звонком" для отрасли начало поставок мяса птицы из Китая.

"С конца прошлого года такой неожиданный фактор: у нас начал расти импорт мяса птицы из Китая. За ноябрь и декабрь прошлого года 3 тыс. тонн поступило. Уже за январь-февраль этого года – более 1 тыс. тонн. Такой тревожный звоночек, над этим надо задуматься", - заявил генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов на конференции "Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма" в пятницу в Москве.

По его словам, в прошлом году птицеводство РФ увеличило вывоз продукции за рубеж на 16% и именно за счет доходов от экспорта в отрасль приходят инвестиции. "Увеличения (целевых - ИФ) инвестиций особо нет, показатели примерно на уровне последних трех лет. Сегодня основные инвестиции в отрасль идут за счет экспорта, за счет того, что предприятия могут получать льготные кредиты уже по 512-му постановлению правительства (предусматривает господдержку экспорта - ИФ), - сказал Лахтюхов. - И те компании, которые активно развивают экспорт, активно инвестируют в отрасль".

Согласно презентации, доля РФ в мировом экспорте мяса птицы в 2022 году составила 2,4%, в 2010 году она была всего 0,13%.

При этом глава союза заявил, что птицеводство стало фактически первой мясной отраслью РФ, которая довела производство до уровня самообеспечения, что сняло необходимость импорта.

Зависимость от импорта сохраняется в основном по инкубационным яйцам, но она постепенно снижается. В 2022 году по сравнению с 2019 годом, когда было завезено 740 млн штук этих яиц, импорт снизился на 45%. В этом году поставки будут еще меньше, поскольку с начала года было запущено уже несколько репродукторов второго порядка и до конца года планируется ввод еще нескольких таких объектов, сказал он.

Что же касается экспорта, то, как заявил Лахтюхов, он с оптимизмом смотрит на его перспективы. "У нас появились компании, которые не просто реализуют новые механизмы, они прокладывают новые логистические маршруты", - сказал он.

Согласно презентации, в 2022 году производство мяса птицы в РФ в хозяйствах всех категорий превысило 7 млн тонн (на убой в живом весе).

Национальный союз птицеводов Китай
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