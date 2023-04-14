Банк "Ак Барс" сообщил о сбоях в работе онлайн-сервисов

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Банк "Ак Барс" сообщил о сбоях в работе клиентских интернет-сервисов в пятницу.

"Сейчас у части пользователей возникают сложности с отображением карт в "Ак Барс Онлайн" и с доступом к некоторым другим функциям приложения", - предупредил телеграм-канал кредитного учреждения.

Банк занимается устранением неполадок.

Банк "Ак Барс" по итогам 2021 года занял 20-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА". Деятельность банка контролирует правительство Татарстана с участием менеджмента АО "Связьинвестнефтехим".

В середине марта работу сервисов из-за кибератак временно приостанавливали Росбанк, УБРиР, "Ак Барс" и "Уралсиб".