НПФ в I квартале показали доходность по портфелям накоплений и резервов выше инфляции

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Негосударственные пенсионные фонды по итогам первого квартала 2023 года показали положительную средневзвешенную доходность как по пенсионным накоплениям, так и по пенсионным резервам - на уровне 2,7% (11,1% годовых) и 2,5% (10,2% годовых), сообщил Банк России.

Инфляция в России за январь-март 2023 года, по данным Росстата, составила 1,67%.

Доход НПФ был обеспечен преимущественно положительной переоценкой акций и купонами по долговым ценным бумагам, отмечает регулятор.

В первом квартале 2022 года у фондов сложилась отрицательная доходность по пенсионным накоплениям и резервам - минус 2,2% и минус 5,8%.

Положительную доходность по этим портфелям за три месяца 2023 года показали все НПФ. При этом 23 из 27 фондов, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию, и 26 из 36 фондов по негосударственному пенсионному обеспечению продемонстрировали доходность выше инфляции.