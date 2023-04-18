Johnson & Johnson завершила I квартал с убытком

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Американская Johnson & Johnson, крупнейший мировой производитель товаров для здоровья, завершила первый квартал с чистым убытком, что не помешало ей повысить прогноз финансовых показателей на весь 2023 год.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в январе-марте составил $68 млн, или $0,03 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в размере $5,149 млрд, или $1,93 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Между тем прибыль без учета разовых факторов увеличилась до $2,68 с $2,67 на акцию.

Выручка выросла на 5,6% - до $24,746 млрд против $23,426 млрд годом ранее.

Средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предполагал скорректированную прибыль компании на уровне $2,5 на акцию при выручке в $23,599 млрд.

Продажи потребительских товаров медицинского назначения в минувшем квартале повысились на 7,4% и достигли $3,852 млрд. Выручка фармацевтического подразделения выросла на 4,2% - до $13,413 млрд. Доходы подразделения, выпускающего медицинские устройства, увеличились на 7,3% и составили $7,481 млрд.

В США продажи увеличились на 9,7% и составили $12,517 млрд, в остальном мире - на 1,8%, до $12,229 млрд.

J&J планирует получить по итогам 2023 года скорректированную прибыль в диапазоне $10,6-10,7 на акцию по сравнению с ожидавшимися в январе $10,45-10,65 на акцию. Выручка прогнозируется на уровне $97,9-98,9 млрд (подъем на 5,5-6,5% относительно прошлого года) против прежней оценки в $96,9-97,9 млрд (рост на 4,5-5,5%).

Котировки акций J&J растут на 2,1% в ходе предварительных торгов во вторник. За последние три месяца рыночная стоимость компании опустилась на 3,9% (до $432 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 3,8%.