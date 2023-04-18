Moody's насчитало в марте 15 корпоративных дефолтов в мире

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В марте 2023 года число корпоративных дефолтов в мире выросло до максимума с декабря 2020 года, свидетельствуют данные Moody's.

О дефолте по долговым обязательствам в марте объявили пятнадцать корпоративных эмитентов, отслеживаемых Moody's, в том числе, Silicon Valley Bank и Signature Bank. Для сравнения: в феврале их было 12, а в январе всего шесть.

"Стресс, который испытали некоторые из средних по размеру американских банков в прошлом месяце, служит напоминанием о том, что изменение денежно-кредитной политики может спровоцировать риски, которые в противном случае не проявились бы", - говорится в обзоре Moody's.

В первом квартале 2023 года число корпоративных дефолтов достигло 33, что является максимумом с конца 2022 года.