Мировой спрос на сталь в 2023 году вырастет на 2,3%, потребление в РФ просядет на 5%

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Мировой спрос на сталь в 2023 году увеличится на 2,3% и составит 1,822 млрд тонн (1,782 млрд тонн в 2022 году), прогнозирует Всемирная ассоциация стали (World Steel Association).

В 2024 году, согласно ожиданиям WSA, спрос на сталь повысится на 1,7%, до 1,854 млрд тонн.

"Сохраняющаяся инфляция и высокие процентные ставки в большинстве стран ограничат восстановление спроса на сталь в 2023 году несмотря на такие положительные факторы, как снятие ограничений Китаем, устойчивость Европы перед энергетическим кризисом и разрешение логистических вопросов. В 2024 году рост спроса будет обусловлен регионами за пределами Китая, но столкнется с глобальным замедлением из-за ожидаемой стагнации экономики КНР. Устойчивая инфляция остается риском для понижения спроса и будет потенциально поддерживать высокие базовые ставки", - говорится в сообщении WSA.

Согласно прогнозу ассоциации, в России потребление стали упадет в этом году на 5%, до 39,6 млн тонн против 41,7 млн тонн в 2022 году. В 2024 году ассоциация ожидает снижения объемов потребления металла в РФ еще на 7%, до 36,9 млн тонн.

Совокупный спрос на сталь в РФ, странах СНГ и на Украине в этом году, по прогнозам WSA, упадет на 3,5%, до 51,5 млн тонн (53,3 млн тонн в 2022 году). В 2024 году ожидается понижение на 4,3%, до 49,3 млн тонн.

Спрос на сталь в странах ЕС и Великобритании в 2023 году, по прогнозам WSA, составит 151,3 млн тонн, что на 0,4% ниже уровня 2022 года (151,8 млн тонн), в 2024 году он вырастет на 5,6%, до 159,8 млн тонн. Спрос в странах USMCA (США, Мексика, Канада) в этом году, как ожидается, повысится на 1,6%, до 135 млн тонн, в 2024 году - еще на 2,3%, до 138,1 млн тонн, в странах Ближнего Востока - повысится на 2,2% в 2023 году, до 52,4 млн тонн, в 2024 году - на 3,2%, до 54,1 млн тонн.