Две компании на торгах приобрели золотые россыпи, многократно превысив стартовый платеж

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - "Мох" и "Старательская артель "Вила"" выиграли торги двумя соседними золотыми россыпями в Хабаровском крае, при этом в ходе обоих аукционов было сделано более сотни шагов, что привело к многократному росту цены на участки.

"Мох" получил месторождение Юдома верховье, участок Юки и Пологий (Первый). Запасы по категории C1 составляют 207 кг, прогнозные ресурсы россыпного золота по P1 - 62 кг, техногенного - 250 кг. Площадь участка - 3,2 кв. км. Помимо победителя в торгах участвовали "Чаран", КТК, "Северспецстрой" и "Старательская артель "Вила". За 113 шагов платеж вырос в 25 раз - с 7,9 млн рублей до 198,8 млн рублей.

"Старательская артель "Вила" победила в другом аукционе - на право пользования месторождением ручья Юки. Запасы россыпного золота на этом участке составляют 45 кг по категории C1, техногенного - 42 кг; прогнозные ресурсы по P1 - 220 кг. На 106 шаге при стартовой цене 4,1 млн рублей победитель предложил за участок 72,7 млн рублей, подняв платеж почти в 18 раз. Помимо СА "Вила" в аукционе участвовали "Чаран", "Даво", КТК и "Северспецстрой".

"Мох" и "Старательская артель "Вила" зарегистрированы в Якутии в 2020 и 2021 годах соответственно, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Обе компании принадлежат местным предпринимательницам: "Мох" - Матрене Абрамовой, "Вила" - Надежде Атласовой.

В июне 2022 года Роснедра завели "черный список" участников аукционов, куда заносят компании, победившие в аукционе, но не уплатившие разовый платеж. Участники списка на два года лишаются права участвовать в торгах. Отмечалось, что на протяжении последних нескольких лет неоплатой разового платежа часто "грешили" победители аукционов на россыпное золото, причем иногда это были достаточно крупные компании.

К примеру, в конце 2019 года малоизвестная фирма предложила за относительно небольшую россыпь в Амурской области 32 млрд рублей - втрое больше, чем цена, по которой в свое время ушел Сухой Лог - одно из крупнейших в мире золоторудных месторождений. Разумеется, оплата не была внесена. Чиновники Амурнедр назвали такую ситуацию "срывом аукциона в особо циничной форме".