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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:55

FESCO и "Соликамскбумпром" договорились о перевозках продукции в Турцию

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO и АО "Соликамскбумпром" (Пермский край) заключили соглашение о сотрудничестве и стратегическом партнерстве в развитии экспортных интермодальных перевозок в Турцию, сообщается на сайте FESCO.

Стороны намерены использовать логистические возможности FESCO для организации перевозок продукции "Соликамскбумпрома" в турецкие порты Амбарли и Гебзе. Грузы будут отправляться в ускоренных контейнерных поездах со станции Соликамск (Пермский край) в порт Новороссийск, где контейнеры будут перегружаться на суда и отправляться в Турцию с помощью регулярной морской линии FESCO.

На сайте "Соликамскбумпрома" указано, что из всего количества вырабатываемой предприятием газетной бумаги около 80% отгружается на экспорт. Продукция предприятия реализуется более чем в 50 стран. Основные поставки осуществляются в Индию, Китай, Турцию, Израиль.

Группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) – крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении находится парк контейнеров более 130 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. единиц. Флот группы состоит из 26 судов, преимущественно эксплуатируемых на собственных морских линиях.

"Соликамскбумпром" производит газетную и упаковочную бумагу, лигносульфонаты технические. Предприятие обладает полным циклом производства от варки целлюлозы до выпуска бумажной продукции.

FESCO Соликамскбумпром Турция
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