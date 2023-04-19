Норвегия в марте увеличила добычу углеводородов на 5,2%

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Норвегия в марте увеличила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 5,2% в годовом измерении - до 2,049 млн баррелей в сутки (б/с), свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).

В феврале, по уточненным данным, производство составляло 2,003 млн б/с. Таким образом, за март оно выросло на 2,3%.

Продажи природного газа в марте составили 10,55 млрд кубометров, увеличившись на 0,6% в годовом выражении. При этом за месяц они повысились на 6,3%. Тем не менее, показатель оказался ниже прогноза NPD, составлявшего 10,938 млрд кубометров.

Добыча нефти в стране в марте составляла в среднем 1,826 млн б/с, что на 2,9% больше февральского объема и на 4,8% выше производства в марте 2022 года. NPD прогнозировал показатель на уровне 1,823 млн б/с.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в первым квартале, По предварительным расчетам, составил около 60,4 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 25,6 млн кубометров пришлось на нефть и 31,5 млн кубометров на природный газ. Совокупное производство было на 1,3 млн кубометров н.э. больше показателя за аналогичный период 2022 года, отметили в с.