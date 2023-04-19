Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Норвегия в марте увеличила добычу углеводородов на 5,2%

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Норвегия в марте увеличила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 5,2% в годовом измерении - до 2,049 млн баррелей в сутки (б/с), свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).

В феврале, по уточненным данным, производство составляло 2,003 млн б/с. Таким образом, за март оно выросло на 2,3%.

Продажи природного газа в марте составили 10,55 млрд кубометров, увеличившись на 0,6% в годовом выражении. При этом за месяц они повысились на 6,3%. Тем не менее, показатель оказался ниже прогноза NPD, составлявшего 10,938 млрд кубометров.

Добыча нефти в стране в марте составляла в среднем 1,826 млн б/с, что на 2,9% больше февральского объема и на 4,8% выше производства в марте 2022 года. NPD прогнозировал показатель на уровне 1,823 млн б/с.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в первым квартале, По предварительным расчетам, составил около 60,4 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 25,6 млн кубометров пришлось на нефть и 31,5 млн кубометров на природный газ. Совокупное производство было на 1,3 млн кубометров н.э. больше показателя за аналогичный период 2022 года, отметили в с.

Норвегия NPD
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Венгрия расширила список запрещенных к ввозу украинских сельхозтоваров

Большой театр в 2022 году заработал более 2,7 млрд рублей

Большой театр в 2022 году заработал более 2,7 млрд рублей

Американские миллионеры призвали Конгресс повысить для них налоги

"КАМАЗ" проведет годовое собрание акционеров 29 июня

"КАМАЗ" проведет годовое собрание акционеров 29 июня

Продажи автомобилей в ЕС в марте подскочили на 29%

Продажи автомобилей в ЕС в марте подскочили на 29%

Закачка газа в хранилища Европы сильно уступает темпам прошлых лет

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,4%

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,4%

"Автодом" уточнил, что финализирует работу по приобретению активов Mercedes в России

"Автодом" уточнил, что финализирует работу по приобретению активов Mercedes в России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });