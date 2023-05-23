Норвегия в апреле увеличила добычу углеводородов на 9,5%

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Норвегия в апреле увеличила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 9,5% относительно того же месяца прошлого года - до 2,035 млн баррелей в сутки (б/с), согласно предварительным данным Норвежского нефтяного директората (NPD).

В марте, по уточненным данным, производство составляло 2,057 млн б/с. Таким образом, в апреле оно сократилось на 1,1%.

Продажи природного газа в апреле составили 10,2 млрд кубометров, что на 0,7 млрд кубометров меньше, чем месяцем ранее.

Добыча нефти в стране прошлом месяце составляла в среднем 1,808 млн б/с, что на 1,4% меньше мартовского объема и на 8,7% больше производства в апреле 2022 года. NPD прогнозировал показатель на уровне 1,816 млн б/с.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в январе-апреле, согласно предварительным расчетам, составил около 80,7 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 34,3 млн кубометров пришлось на нефть и 42,1 млн кубометров на природный газ. Совокупное производство было на 2,9 млн кубометров н.э. больше показателя за аналогичный период 2022 года, отмечается в сообщении NPD.