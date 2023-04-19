В Британии определили перспективные участки для поиска критически важного сырья

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Научно-исследовательская организация British Geological Survey (BGS) выявила в Великобритании крупные участки, где может быть целесообразным поиск критически важных материалов, таких как литий и графит, сообщает сайт BGS.

Перспективные участки определялись по геологическим характеристикам и находятся в том числе на Северо-Шотландском нагорье, северо-западе Уэльса, юго-западе Англии и в Северной Ирландии.

Критически важные материалы могут использоваться для производства аккумуляторов и полупроводников, необходимых для перехода к чистой энергетике.

Выявление потенциальных залежей такого сырья - один из первых шагов в рамках стратегии британского правительства, направленной на повышение устойчивости экономики к нарушениям поставок критически важных материалов.

Отнесение участков к перспективным еще не означает, что на них будут проводиться геологоразведочные работы и добыча, подчеркивает BGS.