Запасы нефти в США снизились на 4,58 млн баррелей за неделю
Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,58 млн баррелей - до 465,97 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.
Товарные запасы бензина выросли на 1,3 млн баррелей и составили 223,54 млн баррелей.
Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 355 тыс. баррелей, до 112,09 млн баррелей.
Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 250 тыс. баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,25 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 850 тыс. баррелей.