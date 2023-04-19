Цены на нефть сократили падение на данных о снижении запасов в США

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть несколько сократили падение после публикации данных, указавших на снижение запасов нефти в США.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:51 по московскому времени подешевели на $1,33 (1,57%) - до $83,44 за баррель.

Котировки майских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени понизились на $1,14 (1,41%) - до $79,72 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,58 млн баррелей, показал опубликованный в среду доклад министерства энергетики страны. Эксперты ожидали сокращения на 250 тыс. баррелей.

Тем временем товарные запасы бензина выросли на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 355 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение запасов бензина на 1,25 млн баррелей, дистиллятов - на 850 тыс. баррелей.

Снижение цен на нефть вызвано опасениями по поводу глобального спроса на топливо, отметил Уоррен Паттерсон из ING.

"Опасения усиливаются за счет снижения рентабельности нефтеперерабатывающих предприятий", - добавил он.