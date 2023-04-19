Credit Suisse до 2020 года вел связанные с нацистами в Аргентине счета

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Швейцарский банк Credit Suisse продолжал вести счета, открытые после 1945 года и связанные с нацистами в Аргентине, вплоть до 2020 года, говорится на сайте бюджетного комитета Сената Конгресса США.

В 2020 году правозащитная организация "Центр Симона Визенталя" сообщила банку, что располагает сведениями о возможном наличии в нем прежде не известных счетов, связанных с нацистами. После этого Credit Suisse начал внутреннее расследование, однако, по словам американских законодателей, его спектр был неоправданно узким, а сам банк по непонятной причине отстранил от расследования независимого омбудсмена.

Бюджетный комитет Сената представил свои выводы по итогам рассмотрения отчетов о ходе этого расследования.

Credit Suisse в сообщении на своем сайте отметил, что в отчете омбудсмена содержалось "множество фактических ошибок, необоснованных, вводящих в заблуждение заявлений и ничем не подкрепленных утверждений, основанных на неполном понимании фактов", а результаты расследования не подтверждают информацию "Центра Симона Визенталя".

Банк пообещал продолжить собственное расследование по тем вопросам, которые остаются открытыми.

В марте 2023 года стало известно, что Credit Suisse выявил "существенные недостатки" в процедурах отчетности за 2021 и 2022 финансовые годы, что усугубило кризис доверия к банку. Это совпало по времени с проблемами в банковском секторе США после банкротства Silicon Valley Bank и спровоцировало обвал котировок акций банка, после чего власти Швейцарии организовали его поглощение конкурирующим UBS. Причем полномочия государства позволили сделать это без одобрения акционеров как Credit Suisse, так и UBS.

"Путем поглощения Credit Suisse банком UBS было найдено решение для обеспечения финансовой стабильности и защиты швейцарской экономики в этой исключительной ситуации", - заявил в марте швейцарский Центробанк.

UBS в прошлом месяце договорился о покупке Credit Suisse примерно за $3,25 млрд.