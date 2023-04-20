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Нефть Brent подешевела до $82,2 за баррель

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в среду вновь падают.

Инвесторы опасаются, что высокие процентные ставки могут оказать негативное влияние на темпы роста мировой экономики и спрос на топливо. Ожидается, что Федеральная резервная система в мае поднимет базовую ставку на 25 базисных пунктов, а Европейский центральный банк проведет еще три подъема в ближайшие несколько месяцев, сообщает Trading Economics.

Движение цен показывает "очевидность того, что все еще есть определенные опасения по поводу перспектив спроса", полагает глава отдела стратегий на сырьевых рынках ING Уоррен Паттерсон.

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Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 по московскому времени в среду составляли $82,21 баррель, что на $0,91 (1,1%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на $1,65 (почти на 2%) - до $83,12 за баррель, что является минимальным уровнем с 31 марта.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась утром на $0,87 (1,1%) - до $78,29 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов уменьшилась на $1,7 (2,1%) и составила $79,16 за баррель.

Поддержку рынку не оказали даже свежие данные об изменении резервов топлива в США.

Запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 4,58 млн баррелей, сообщило министерство энергетики в среду. Эксперты S&P Global Commodity Insights ожидали сокращения всего на 400 тыс. баррелей.

При этом запасы бензина выросли на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 355 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение первого показателя на 1,6 млн баррелей, второго - на 600 тыс. баррелей.

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