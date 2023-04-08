Сотрудники Tesla годами пересылали друг другу видео с камер наблюдения чужих машин

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Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Компания Tesla заверяет, что особенно ценит право клиентов на частную жизнь. Однако, как пишет The Guardian, оказалось, что сотрудники компании в 2019 - 2022 гг. пересылали друг другу записи видеокамер и фото, сделанные камерами электрокаров.

Отмечается, что некоторые из них могут считаться довольно компрометирующими. Например один из сотрудников признался, что пересылал видео, на котором владелец машины подходил к ней полностью голым.

Также работники делились записями аварий. Например, на одной из них Tesla на высокой скорости сбивает ребенка на велосипеде.

Большинство фото и видео довольно однообразные: это попавшие на камеру собаки или смешные дорожные знаки. Из этих кадров сотрудники Tesla делали мемы и делились ими с коллегами.

The Guardian отмечает, что в политике безопасности Tesla указано, что записи камер анонимны и никак не могут быть соотнесены с личностью владельца. Однако, по словам сотрудников, программа показывает, где была сделана запись, что дает возможность вычислить и владельца этого конкретного электрокара.

Сообщается, что некоторые записи были сделаны, когда машины стояли выключенными на парковке. Работники компании отмечают, таким образом могли видеть, например, что находится в гараже у водителя.

Tesla пока никак не комментирует данные сообщения.