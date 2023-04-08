Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Сотрудники Tesla годами пересылали друг другу видео с камер наблюдения чужих машин

Сотрудники Tesla годами пересылали друг другу видео с камер наблюдения чужих машин
Фото: Yuan Bing/VCG via Getty Images

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Компания Tesla заверяет, что особенно ценит право клиентов на частную жизнь. Однако, как пишет The Guardian, оказалось, что сотрудники компании в 2019 - 2022 гг. пересылали друг другу записи видеокамер и фото, сделанные камерами электрокаров.

Отмечается, что некоторые из них могут считаться довольно компрометирующими. Например один из сотрудников признался, что пересылал видео, на котором владелец машины подходил к ней полностью голым.

Также работники делились записями аварий. Например, на одной из них Tesla на высокой скорости сбивает ребенка на велосипеде.

Большинство фото и видео довольно однообразные: это попавшие на камеру собаки или смешные дорожные знаки. Из этих кадров сотрудники Tesla делали мемы и делились ими с коллегами.

The Guardian отмечает, что в политике безопасности Tesla указано, что записи камер анонимны и никак не могут быть соотнесены с личностью владельца. Однако, по словам сотрудников, программа показывает, где была сделана запись, что дает возможность вычислить и владельца этого конкретного электрокара.

Сообщается, что некоторые записи были сделаны, когда машины стояли выключенными на парковке. Работники компании отмечают, таким образом могли видеть, например, что находится в гараже у водителя.

Tesla пока никак не комментирует данные сообщения.

Tesla
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США направили на Ближний Восток подлодку, способную нести до 154 крылатых ракет

Что случилось этой ночью: суббота, 8 апреля

Китай проведет военные учения в районах вокруг Тайваня

Китай проведет военные учения в районах вокруг Тайваня

Лавров возглавит делегацию России на конференции стран-соседей Афганистана в Самарканде

Лавров возглавит делегацию России на конференции стран-соседей Афганистана в Самарканде

Один человек погиб в результате теракта в Тель-Авиве

Что произошло за день: пятница, 7 апреля

Минторг США рассматривает введение мер в отношении продукции "Лаборатории Касперского"

Минторг США рассматривает введение мер в отношении продукции "Лаборатории Касперского"

В Италии зафиксирован минимальный с 1861 г. уровень рождаемости

В Италии зафиксирован минимальный с 1861 г. уровень рождаемости

Экс-кандидата в президенты Белоруссии Цепкало заочно приговорили к 17 годам колонии

Саакашвили заявил, что умирает

Саакашвили заявил, что умирает
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });