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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

"Северсталь" в I квартале сократила выплавку стали до 2,7 млн т

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года "Северсталь" сократила выплавку стали на 1% по сравнению с IV кварталом 2022 года - до 2,701 млн тонн, сообщила компания. В годовом измерении выплавка упала на 8%.

Консолидированные продажи стальной продукции группы в прошлом квартале упали также на 1%, до 2,766 млн тонн по сравнению с IV кварталом. При этом годовой прирост составил 1%.

Продажи полуфабрикатов выросли до 0,3 млн тонн (+4% кв./кв.) в основном благодаря хорошему спросу на чугун. Продажи коммерческой стали (горячекатаный и сортовой прокат) снизились на 6% к IV кварталу, до 1,28 млн тонн на фоне сокращения спроса на горячекатаный прокат в зимний период.

Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью увеличились в I квартале на 3% к предыдущему кварталу, до 1,2 млн тонн, а доля такой продукции в общем объеме продаж повысилась на 2 п.п., до 43%.

Отгрузка железной руды третьим лицам сократилась на 24% к предыдущему кварталу, до 0,37 млн тонн из-за перераспределения продаж железорудного концентрата на сталеплавильные активы группы.

По оценкам "Северстали", в январе-марте спрос на стальную продукцию в России вырос на 6% к IV кварталу 2022 года. В годовом сравнении - спрос на сталь был ниже аналогичного периода прошлого года на 3%.

Северсталь
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