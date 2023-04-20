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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:23

Минстрой призвал застройщиков регулировать цены по мере продаж

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Регулирование цен от застройщиков может быть продиктовано темпами продаж, сообщил журналистам глава Минстроя Ирек Файзуллин.

"Вообще индивидуальная задача, конечно, каждого застройщика - смотреть, как продается. Конечно, регулирование и стоимости строительных ресурсов, и регулирование снижения бюрократии - все это комплексно снижает цены", - сказал он.

Министр пожелал застройщикам и самостоятельно регулировать свои цены, чтобы недвижимость эффективнее продавалась.

Ранее министр уже обращался к застройщикам с предложением снизить цены.

"Не хотите ли снизить цену? Немножко, чтобы продалось. Возможности такие есть на разных территориях, этот анализ тоже присутствует, и дополнительно можем это проанализировать", - говорил Файзуллин на пленарной сессии Ясинской конференции "Предложения по развитию индустриальных малоэтажных жилищных комплексов".

Ирек Файзуллин Минстрой
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