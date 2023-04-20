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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:23

Renault нарастила выручку на 30% в I квартале

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Французский автомобилестроительный концерн Renault SA увеличил выручку в первом квартале на 30% в годовом выражении, говорится в пресс-релизе компании.

Выручка в январе-марте 2023 года составила 11,5 млрд евро против 8,9 млрд евро годом ранее (без учета российского бизнеса). Эксперты, чьи оценки приводит Investing.com, ожидали 10,48 млрд евро.

Мировые продажи автомобилей повысились на 14%, до 535 тыс. единиц.

Реализация электрифицированных машин под брендом Renault, куда входят электрокары и гибридные автомобили (за исключением "мягких" гибридов, или MHEV), в Европе выросла на 24%. Сейчас на эту категорию приходится 38% продаж бренда в регионе, которые подскочили примерно на 20% и составили 230 тыс. автомобилей.

Общие продажи концерна на европейском рынке увеличились на 27,3%.

Товарные запасы, включая запасы независимых дилеров, на 31 марта достигали 580 тыс. автомобилей против 480 тыс. автомобилей на 31 декабря 2022 года. Компания отметила, что продолжает испытывать трудности с логистикой.

Renault подтвердила годовой прогноз операционной рентабельности на уровне не менее 6% и свободного операционного денежного потока в автомобильном подразделении на уровне не менее 2 млрд евро.

Акции концерна на торгах в четверг дешевеют на 6,8%. Французский индекс CAC 40 теряет 0,4%.

Renault
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