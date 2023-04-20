Рубль слегка укрепляется к основным валютам благодаря активизации продаж валютной выручки

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань слегка дешевеют в ходе дневных торгов на Московской бирже в четверг; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря активизации продаж валютной выручки экспортерами, несмотря на падающую нефть.

Курс доллара составил 81,55 руб. в 15:00, что на 34,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,37 руб. подешевев на 21,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 28,7 копейки - до 85,07 рубля. Курс китайского юаня опустился на 2,2 копейки - до 11,833 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к основным мировым валютам в ходе дневных торгов 19 апреля благодаря росту предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в условиях приближающегося налогового периода апреля. Вместе с тем более заметному укреплению нацвалюты мешают активно падающие второй день подряд мировые цены на нефть.

Цены на нефть эталонных марок в четверг вновь падают. Инвесторы опасаются, что высокие процентные ставки могут оказать негативное влияние на темпы роста мировой экономики и спрос на топливо. Ожидается, что Федеральная резервная система в мае поднимет базовую ставку на 25 базисных пунктов, а Европейский центральный банк проведет еще три подъема в ближайшие несколько месяцев. На этом фоне котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 в четверг составили $81,92 баррель, что на 1,44% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена майских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому моменту на 1,45% - до $78,01 за баррель.

Экономическая активность в США в конце марта - начале апреля практически не росла, говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"). Федеральные резервные банки девяти округов сообщили либо о незначительном повышении общей активности, либо о полном отсутствии роста, еще три - о сдержанном подъеме. Тем временем ФРС зафиксировала общее снижение кредитования и спроса на кредиты со стороны физических и юридических лиц. Падение было особенно выраженным в округе Сан-Франциско, где был зарегистрирован рухнувший Silicon Valley Bank.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Софии Кирсановой, российский рубль в четверг слегка укрепляется по отношению к доллару США, торгуется в районе 81,5 руб. за долар, однако в целом диапазон 81,0-82,5 руб./ сохраняется. Российская валюта остается под давлением снижения нефтяных котировок, при этом ослаблению рубля противостоит продажа валюты со стороны экспортеров перед пиком налоговых выплат апреля.

"Внешний фон в четверг можно охарактеризовать как негативный. Цены на нефть продолжают снижение, аналогичная ситуация наблюдается и на мировых фондовых площадках. Нефть за последние два дня растеряла часть роста, сформировавшегося после новостей от ОПЕК+. Снижение в том числе обусловлено ростом потребительской инфляции в Великобритании и ЕС, которая будет усиливать мотивацию регуляторов к повышению процентных ставок, что может повлиять на потребительский спрос и спрос на нефть", - отмечает Кирсанова.

"Курс пары "доллар/рубль", скорее всего, продолжит проторговывать диапазон 81-82 руб. в четверг. Ожидаем постепенной активизации экспортеров в преддверии налоговых выплат, что окажет поддержку позициям национальной валюты в ближайшие дни", - полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург", "рубль в среду слабел, чему способствовали заметно снизившиеся в последние дни цены на нефть на фоне растущих опасений ослабления спроса на нефть в мире. При этом объем торгов на внутреннем валютном рынке был низким. Сегодня нацвалюта немного укрепляется к доллару и евро. Другие курсы валют emerging markets с утра двигаются разнонаправленно. Риски превышения курсом доллара отметки 82 руб. остаются, но еще более выраженное ослабление рубля может быть сдержано продажей валюты со стороны экспортеров для уплаты апрельских налогов. Фьючерсы на нефть Brent сегодня снизились к $82 за баррель. В текущих условиях нефтяные котировки могут остаться под давлением, но в целом у фьючерсов на Brent сохраняется потенциал к восстановлению в сторону $85 за баррель в дальнейшем".

"Опубликованные вчера вечером данные указали на рост индекса цен производителей РФ в марте на 2,6% к предыдущему месяцу (+0,9% в феврале). Тем не менее в связи с эффектом высокой базы снижение цен производителей ускорилось с 7,5% до 10,7% в годовом выражении, чему во многом способствовало ослабившееся за год ценовое давление в добыче полезных ископаемых. Недельные данные по инфляции тем временем указали на рост цен в стране лишь на 0,04% за неделю после 0,11% неделей ранее. В результате инфляция в годовом выражении замедлилась с 3,0% до 2,7%. Ценовое давление в РФ пока остается слабым, и наиболее вероятным сценарием сейчас видится сохранение ключевой ставки у 7,5% годовых на заседании в следующую пятницу. Тем не менее Банк России, вероятно, вновь предоставит рынку умеренно "жесткий" сигнал на фоне ускорившихся, по оперативным данным, расходов бюджета в апреле", - считают специалисты банка "Санкт-Петербург".

Однодневные ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) слегка снизились в четверг, в то время как ставки семидневных кредитов и среднесрочных (1-6 месяцев) МБК немного подросли относительно предыдущего торгового дня. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась за день на 2 базисных пункта - до 7,50% годовых. При этом ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 2 базисных пункта - до 7,70% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца выросли на 3 и 1 базисный пункт - до 7,92% и 8,34% годовых, соответственно, и лишь ставка на срок 6 месяцев осталась на уровне предыдущего торгового дня - 8,49% годовых.