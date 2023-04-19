Рубль снизился к основным мировым валютам под давлением упавшей нефти

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань умеренно подросли по итогам торгов на Московской бирже в среду; рубль снизился к бивалютной корзине под давлением упавшей нефти.

Курс долларсоставил 81,8975 руб. в 19:00, что на 44,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,5825 руб., подорожав на 19 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 33 копейки - до 85,355 рубля. Курс китайского юаня подрос за день на 1,1 копейки - до 11,855 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль по итогам торгов 19 апреля продемонстрировал умеренное снижение к основным мировым валютам под давлением заметно упавшей нефти. Вместе с тем приближающийся налоговый период апреля оказывал определенную поддержку нацвалюте, которая в итоге подешевела не так сильно, как нефть.

Цены на нефть несколько сократили падение в среду вечером после публикации данных, указавших на снижение запасов нефти в США. В целом же падение нефтяных цен вызвано опасениями участников рынка по поводу глобального спроса на топливо. Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени подешевели на 1,91% - до $83,15 за баррель. Котировки майских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже к указанному времени понизились на 2,02% - до $79,23 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,58 млн баррелей, показал опубликованный в среду доклад министерства энергетики страны. Эксперты ожидали сокращения на 250 тыс. баррелей. Тем временем товарные запасы бензина выросли на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 355 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение запасов бензина на 1,25 млн баррелей, дистиллятов - на 850 тыс. баррелей.

"Рубль по итогам торгов в среду умеренно подешевел как к доллару, так и к евро. С одной стороны, согласно расчетам Bloomberg, которые были опубликованы в начале недели, объемы экспорта нефти из российских портов не снижаются. Определенную поддержку ценам на энергоресурсы может оказать спрос из Китая, где ВВП за первый квартал опередил ожидания рынка, увеличившись на 4,5% в годовом выражении. С другой стороны, стоимость ближайшего фьючерса на нефть Brent на бирже ICE сегодня впервые с начала месяца в моменте опускалась ниже $83 за баррель. При этом, несмотря на заверения официальных лиц о постепенной нормализации бюджетного дефицита к концу года, динамика бюджетных расходов в первой половине апреля пока не подтверждает подобной тенденции", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов.

Как отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко, на российском валютном рынке в последнюю неделю наблюдается определенный баланс между спросом и предложением. Пара "доллар/рубль" в целом торгуется в пределах диапазона 81,0-82,5 руб. При этом, по его словам, торговая активность участников рынка заметно сократилась по сравнению с первой декадой апреля, что позволило стабилизировать курс в условиях сокращающейся ликвидности рынка. "При сохранении текущего равновесия на рынке вблизи достигнутых максимумов экспортеры могут активизировать продажу валютной выручки к налогам чуть раньше, чем обычно, что позволило бы рублю продвинуться в сторону отметки 80 руб.", - отмечает Кравченко.

"Пик апрельского налогового периода в России придется на 28 число, и пока влияние этого фактора на динамику рубля ограничено. На этом фоне курс доллара, вероятно, пока останется выше 81 руб. с потенциалом к движению ниже этого уровня в начале следующей недели", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

По мнению начальника отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаила Шульгина, активность экспортеров до конца месяца потенциально может вернуть курс рубля в диапазон 80,0-80,5 руб. Однако, по его словам, повышаются риски того, что укрепиться сильнее этих уровней пока не получится. Во-первых, цены на нефть Brent покинули диапазон $85-90 за баррель, опустившись ниже отметки $85 за баррель. Несмотря на позитивные цифры по ВВП Китая за I квартал 2023 года, опубликованные накануне, промышленная активность в КНР выглядит все еще довольно сдержанной, что не добавляет очков оптимизма в перспективы роста цен на сырье, отмечает Шульгин. "Как не добавляет таких очков и перспектива повышения процентных ставок в США и удержания их на пиковом уровне в течение относительно длительного периода времени. Поэтому нефть реагирует так, как будто альянсу ОПЕК+ придется еще более существенно сокращать добычу, чтобы стабилизировать цены уверенно выше $80 за баррель", - считает эксперт.

"Во-вторых, расходы российского бюджета растут. По предварительным оценкам, в первой половине апреля расходы были выше на 62%, чем в марте и на 24% выше, чем в феврале. Мы не уверены, но не исключаем, что повышенные расходы подстегивают высокий спрос на критический импорт, что сохраняет стабильный спрос на валюту даже с учетом того, что рубль подешевел за месяц на 5% и на 14% с начала года. При таком раскладе оказать поддержку рублю могло бы стабильное повышение предложения валюты на рынке. Однако мы пока не видим для этого оснований, если говорить о нескольких ближайших неделях после завершения апрельского налогового периода", - отмечает Шульгин.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 20 апреля на 5,21 копейки, до 81,6549 руб., и снизил курс евро на 19,77 копейки, до 89,3736 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду вырос на 7,93 копейки по отношению к 18 апреля и составил 81,6872 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 прибавил 12,95 копейки и составил 81,7124 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 376,91 млн, из которых $473,404 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $903,506 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" 19 апреля уменьшился на 13,66 копейки, до 89,4514 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 9,72 копейки, до 89,454 руб. Объем торгов евро составил EUR490,039 млн, из которых EUR169,338 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR320,701 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) слегка снизились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась за день на 2 базисных пункта - до 7,52% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 6 базисных пунктов - до 7,68% годовых. Вместе с тем ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях предыдущего торгового дня - 7,89%, 8,33% и 8,49% годовых, соответственно.

По словам Юрия Кравченко, профицит рублевой ликвидности в банковском секторе в последнюю неделю не меняется, оставаясь на уровне 1,2 трлн рублей. Хотя показатель профицита не растет, ликвидности в банковском секторе становится больше. Так, по его данным, с начала апреля нетто-приток средств по бюджетному каналу лишь немногим не дотянул до 1 трлн рублей, в том числе только за последнюю неделю из бюджета в систему пришло более 1,4 трлн рублей. "Очередной всплеск расходов подтверждают и оперативные данные Минфина по исполнению бюджета. Так, за неделю с 10 по 17 апреля объем исполнения расходов увеличился более чем на 1,1 трлн рублей при отсутствии роста в части исполнения доходов", - отмечает эксперт из "Велес Капитала".

"Приток бюджетных средств банки преимущественно размещают на корсчетах, поэтому показатель профицита не растет. Накануне ЦБ установил лимит на недельном депозитном аукционе в размере 2,6 трлн рублей (столько же, сколько было размещено банками на прошлой неделе), однако объем в заявках составил 2,3 трлн рублей. То есть банки пока оставляют бюджетную ликвидность на корсчетах, не размещая ее на депозитах в ЦБ", - считает Кравченко. При этом, по его словам, приток средств поступает не всем. "Текущие условия наглядно отражают неравномерное распределение бюджетной ликвидности по системе. Так, несмотря на мощный приток средств, межбанковская ставка Ruonia c середины прошлой недели растет", - отмечает он.