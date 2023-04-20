"Дочка" Japan Tobacco в РФ в 2022 г. увеличила чистую прибыль более чем в 1,5 раза

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Компания "Дж.Т.И. Россия" (крупнейший производитель табачных изделий в РФ, "дочка" Japan Tobacco International) в 2022 году существенно улучшила финансовые показатели.

Как сообщается в ее отчетности, выручка составила 430,8 млрд рублей, что на 25,4% больше, чем в 2021 году, чистая прибыль - 43,5 млрд рублей (в 1,53 раза больше).

Табачные изделия производятся на фабриках ООО "Петро" и ООО "Дж.Т.И. Донской Табак", они реализуются через одного дистрибьютора - АО "ТК "Мегаполис". Компания имеет филиалы в 25 городах РФ, в ряде регионов работают ее обособленные подразделения.

Japan Tobacco International (бренды Winston, LD, Camel, Sobranie, "Донской табак", Kiss, Play, "Петр I" и др.) владеет российской "дочкой" через JT International Germany GmbH. Весной прошлого года компания заявляла о том, что приостанавливает новые инвестиции и маркетинговую активность в России.

Улучшились показатели и бывшей "дочки" компании Imperial Tobacco (Davidoff, Gauloises, JPS, Fine, West и др.) - ООО "Интернэшнл Тобакко Групп".

Ее выручка в 2022 году выросла до 72,3 млрд рублей с 69,9 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль - до 11,1 млрд рублей со 140,98 млн рублей соответственно.

Как сообщалось, британский концерн Imperial Brands Plc, в который входит Imperial Tobacco, в прошлом году объявил о приостановке работы в РФ (включая производство на заводе в Волгограде), продаж и маркетинговой активности. Затем компания сообщила, что передала бизнес в РФ российским инвесторам.

В конце апреля прошлого года новыми владельцами ООО "Интернэшнл Тобакко Групп" (тогда оно называлось "Империал Тобакко Продажа и Маркетинг") и ООО "Интернэшнл Тобакко Групп Волга" ("Империал Тобакко Волга") стали четыре физлица, двое из них работали в компаниях, связанных с группой "Меркурий" Сергея Кациева и Игоря Кесаева.

Кациеву, который также является бенефициаром торговых сетей "Красное и белое" и "Бристоль", принадлежит 15% ООО "Интернэшнл Тобакко Групп". Владельцем доли в 75% является Николай Тяка. С конца октября ему также принадлежат 37,24% долей в ООО "Виктория Балтия" - операционной компании сети супермаркетов "Виктория", совладельцами которой также были Кесаев и Кациев (последний сохранил 7,7% долей).