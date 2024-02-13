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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Japan Tobacco увеличила в 2023 году чистую прибыль и выручку

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Japan Tobacco Inc., один из крупнейших производителей табачной продукции в мире, зафиксировал рост чистой прибыли и выручки по итогам 2023 года.

Чистая прибыль компании за прошлый год повысилась на 9,3% и составила 485,3 млрд иен ($3,24 млрд).

Доналоговая прибыль выросла на 4,7%, до 621,6 млрд иен, операционная - на 2,9%, до 672,4 млрд иен.

Выручка увеличилась на 6,9%, до 2,84 трлн иен.

В 2024 году компания прогнозирует рост выручки на 6,2%, до 3,02 трлн иен, и сокращение чистой прибыли на 5,7%, до 455 млрд иен.

За последний год капитализация Japan Tobacco взлетела в полтора раза до почти 7 трлн иен.

Japan Tobacco Япония
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