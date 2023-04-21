Итальянская Marcegaglia закрыла сделку по покупке латвийской "дочки" "Северстали"

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Итальянская меткомпания Marcegaglia закрыла сделку по покупке 100% дочерней структуры "Северстали" SIA Severstal Distribution (SSD, Латвия), говорится в сообщении итальянского холдинга.

Условия сделки Marcegaglia не раскрывает, но сообщает, что "сумма вознаграждения продавцу заморожена на эскроу-счете", пока действует режим санкций. Латвийская SSD переименована в Sia Marcegaglia Baltics.

В "Северстали" подтвердили факт продажи актива, отметив, что "санкции ЕС в отношении Алексея Мордашова, по сути, сделали невозможной деятельность дистрибуционного подразделения в Европе".

Латвийская SSD основана в 1992 году (до конца 2014 года называлось AS Severstallat), осуществляла поставки металлопродукции с площадок "Северстали" в страны Северной, Центральной и Восточной Европы. Предприятию принадлежит крупнейший в регионе сервисный металлоцентр по переработке плоского металлопроката, у компании также есть офис продаж в Польше.

Это не первый актив, который итальянская компания приобретает у российских собственников. В 2019 году Marcegaglia купила у Evraz завод Palini e Bertoli, который был оценен в 40 млн евро.

"Северсталь" в прошлом году была включена в SDN List вместе с основным владельцем Мордашовым и членами его семьи, сам Мордашов включен также в европейский санкционный список. После подпадания акционера под санкции компания объявила о прекращении экспорта в европейский регион. Мордашов оценивал потери "Северстали" из-за арестов складских запасов в Европе и ареста счетов приблизительно в $400 млн.