ЕК разрешила итальянской Marcegaglia купить латвийскую "дочку" "Северстали"

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия одобрила сделку по приобретению итальянской меткомпанией Marcegaglia дочерней структуры "Северстали" SIA Severstal Distribution (SSD, Латвия), говорится в сообщении ЕК.

Латвийская SSD была основана в 1992 году (до конца 2014 года называлось AS Severstallat) поставляла металлопродукцию с площадок "Северстали" в страны Северной, Центральной и Восточной Европы. Предприятию принадлежит крупнейший в регионе сервисный металлоцентр по переработке плоского металлопроката, у компании также есть офис продаж в Польше.

Это не первый актив, которые итальянская компания приобретает у российских собственников. В 2019 году Marcegaglia купила у Evraz завод Palini e Bertoli, который был оценен в 40 млн евро.

"Северсталь" в 2022 году была включена в SDN List вместе с основным владельцем Алексеем Мордашовым и членами его семьи, сам Мордашов включен также в европейский санкционный список. После подпадания акционера под санкции компания объявила о прекращении экспорта в европейский регион. Мордашов оценивал потери "Северстали" из-за арестов складских запасов в Европе и ареста счетов приблизительно в $400 млн.