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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Первый в РФ реестр стартапов и технологических компаний создадут в Москве

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В столице будет создан первый в России реестр стартапов и технологических компаний, он поможет оказывать максимально эффективную помощь предприятиям высокотехнологичного сектора, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Создаем в Москве первый в России Реестр стартапов и технологических компаний. Предприятиям из списка будет проще воспользоваться городскими субсидиями и льготами", - написал Собянин в своем телеграм-канале в пятницу.

По его словам, для этих предприятий будут разработаны специализированные инструменты финансовой и нефинансовой поддержки. "А реестр поможет оказывать адресную и максимально эффективную помощь предприятиям высокотехнологичного сектора", - отметил мэр.

В реестр войдут столичные компании, которые имеют патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы или программное обеспечение, инвестируют в исследования и разработки, привлекают венчурный капитал в развитие бизнеса.

Подать заявку на включение в реестр и увидеть сформированный список можно будет на сайте i.moscow, добавил Собянин.

Москва
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