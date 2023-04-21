Ведущие производители говядины в РФ завершили 2022 год с убытками

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Ведущие производители говядины в РФ – "Брянская мясная компания", "Заречное" и "Оренбив" завершили прошлый год с чистыми убытками, следует из их отчетности. Причем "Брянская мясная компания" ушла в убыток после чистой прибыли в 2021 году, в "Заречное" и "Оренбив" сократили отрицательный показатель.

Так, чистый убыток "Брянской мясной компании", принадлежащей АПХ "Мираторг", в 2022 году составил 795,3 млн рублей против чистой прибыли в 669,1 млн рублей в 2021 году. Валовая прибыль снизилась до 2,1 млрд рублей с 3,5 млрд рублей соответственно.

Выручка компании в прошлом году сократилась на 5,5%, до 46,4 млрд рублей с 49,2 млрд рублей годом ранее.

"Мираторг" реализует долгосрочную стратегию по увеличению производства отечественного мяса в рамках полного цикла "от поля до прилавка". Более чем на 100 фермах в Брянской, Калужской, Орловской, Смоленской, Тульской и Калининградской областях содержится 820 тыс. голов скота, работают три площадки зернового откорма. Ближайшие перспективы связаны с увеличением поголовья крупного рогатого скота мясных пород до 1 млн голов.

Компания "Заречное" (Воронежская область), созданная бизнесменом Сергеем Ниценко в 2008 году, в 2022 году сократила чистый убыток до 1,5 млрд рублей с 2 млрд рублей в 2021 году. Валовая прибыль выросла до 1,2 млрд рублей с 577 млн рублей годом ранее.

Выручка компании увеличилась на 13,4%, до 6,956 млрд рублей с 6,136 млрд рублей в 2021 году.

Компания объединяет 9 ферм по выращиванию молодняка, фидлот (откормочная площадка) на 70 тыс. животных единовременного содержания. Общее поголовье составляет 105 тыс. голов. Компания также владеет мясокомбинатом, мощности которого рассчитаны на производство 40 тыс. тонн продукции в год и элеватором для единовременного хранения 30 тыс. тонн зерна. Земельный банк превышает 100 тыс. га.

Еще один крупный производитель говядины в РФ - "Оренбив" (Оренбургская область, через ТПФ "Каскад" принадлежит итальянской Inalca) также остался в убыточной зоне, но снизил чистый убыток до 158 млн рублей с 211,9 млн рублей в 2021 году.

Выручка компании снизилась до 4,1 млрд рублей с 4,3 млрд рублей годом ранее.

Завод компании рассчитан на убой до 100 тыс. голов скота в год.

По данным Росстата, в 2022 году производство крупного рогатого скота в сельхозорганизациях РФ составило 1,04 млн тонн, что на 3,5% меньше, чем в 2021 году.